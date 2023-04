La Gazzetta | “Inter-Lukaku | è finita Si valutano le alternative | c’è Retegui”

Leggi su sportface

Le strade dell'e di Romelusi separeranno a fine stagione. Lo scrive ladello Sport. Il belga quindi tornerà al Chelsea e il club di Zhang non ha intenzione di negoziare un altro prestito. Per i nerazzurri scatta quindi il momento di informarsi sui sostituti, a partire dai parametri zero: un sondaggio per Roberto Firmino (che lascerà il Liverpool da svincolato) è stato fatto, mentre Marcus Thuram è il vecchio pallino della dirigenza nerazzurra. C'è poi il profilo del belga Lois Openda, 23 anni, che quest'anno con il Lens in Ligue 1 ha messo insieme 15 reti. Senza dimenticare Mateo, bomber della nazionale azzurra, valutato 18 milioni.