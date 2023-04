La fotografia De Laurentiis-ultras non era nel copione (Di lunedì 17 aprile 2023) Domani è il giorno di Napoli-Milan. È la gara del dentro o fuori per la Champions. Lo stadio Maradona sarà pieno e la tifoseria organizzata sta preparando coreografie. Molte cose sono cambiate dall’incontro De Laurentiis ultras (avvenuto all’hotel Britannique) suggellata con tanto di foto ricordo pubblicata dal presidente del Napoli su Twitter. fotografia che ha colto un po’ tutti in contropiede. Il presidente del Napoli è rapidamente passato dall’essere un sostenitore della linea dell’intransigenza, all’accordo anche con la linea dura e pura con passi indietro pure sulla tessera del tifoso. È vero che ci sono state pressioni istituzionali di alto livello. Tutto è cambiato dall’incontro di giovedì al Viminale col ministro Piantedosi. C’è grande preoccupazione, a livello di ordine pubblico, per la festa scudetto. Uno dei fautori della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Domani è il giorno di Napoli-Milan. È la gara del dentro o fuori per la Champions. Lo stadio Maradona sarà pieno e la tifoseria organizzata sta preparando coreografie. Molte cose sono cambiate dall’incontro De(avvenuto all’hotel Britannique) suggellata con tanto di foto ricordo pubblicata dal presidente del Napoli su Twitter.che ha colto un po’ tutti in contropiede. Il presidente del Napoli è rapidamente passato dall’essere un sostenitore della linea dell’intransigenza, all’accordo anche con la linea dura e pura con passi indietro pure sulla tessera del tifoso. È vero che ci sono state pressioni istituzionali di alto livello. Tutto è cambiato dall’incontro di giovedì al Viminale col ministro Piantedosi. C’è grande preoccupazione, a livello di ordine pubblico, per la festa scudetto. Uno dei fautori della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxgallico : RT @napolista: La fotografia De Laurentiis-ultras non era nel copione Le istituzioni hanno premuto per un abbassamento della tensione. Pro… - napolista : La fotografia De Laurentiis-ultras non era nel copione Le istituzioni hanno premuto per un abbassamento della tens… -