La fortuna bacia Roma: vinti oltre 32 mila al Gioco del Lotto (Di lunedì 17 aprile 2023) La fortuna bacia la Capitale. Una vincita cospicua, pari alla bellezza di oltre 32 mila di euro, quella che un fortunato giocatore di Roma ha avuto il piacere di portarsi a casa nell'ultimo concorso del Gioco del Lotto che, tra le altre cose ha permesso di distribuire 10,1 milioni di euro, per un totale di 326 milioni di euro dall'inizio dell'anno. L'identità del fortunata giocatore capitolino non è nota, a riportare la notizia è Agipronews. La fortuna bacia la Capitale: vinto un milione di euro al Million Day La fortunata vincita nel Gioco del Lotto a Roma La dea bendata ha fatto capolino ancora una volta nella Capitale, ...

