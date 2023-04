La Florida e le bugie dalle gambe corte

Leggi su butac

(Di lunedì 17 aprile 2023) Quante volte, negli ultimi tre anni, su alcuni media italiani abbiamo letto commenti entusiasti su quanto stesse facendo in merito alla pandemia e ai vaccini anti-Covid il governatore della? Ad esempio a ottobre 2022 su La Verità, con la firma di Alessandro Rico, si esultava per il fatto che nello Stato americano il governo avesse fermato le iniezioni per gli under 40. Basterebbe vedere quante volte Ron De Santis ha fatto accendere il semaforo della fuffa dei fact-checker americani per rendersi conto che le sue affermazioni spesso sono da prendere con le pinze. Ma evidentemente questo non basta, e ancora oggi vediamo soggetti sostenere che De Santis abbia gestito la pandemia in maniera ottimale. Oggi vogliamo raccontarvi una storia che sulla maggior parte dei giornali italiani finora non ha trovato alcuno spazio, forse perché per raccontarla qualcuno dovrebbe ...