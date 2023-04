La F1 torna in Africa? Domenicali: “Lavoriamo molto duramente. Ma serve piano a medio termine” (Di lunedì 17 aprile 2023) La F1 potrebbe tornare a disputare una gara in Africa e sul tema sta lavorando “molto duramente”. Lo ha rivelato il presidente della F1 Stefano Domenicali. L’ultimo Gran Premio disputato sul circuito di Kyalami in SudAfrica risale al 1993, ma l’opinione pubblica spinge per un ritorno nel continente. Il piano della F1 è di aggiungere l’Africa al programma, con Domenicali che rivela che c’è ancora lavoro da fare. “L’Africa è ancora un continente su cui stiamo lavorando molto duramente”, ha detto a Sky Sports. “Come ho sempre detto, dobbiamo trovare i partner giusti, il giusto piano a medio termine. Quello che voglio evitare è che ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) La F1 potrebbere a disputare una gara ine sul tema sta lavorando “”. Lo ha rivelato il presidente della F1 Stefano. L’ultimo Gran Premio disputato sul circuito di Kyalami in Sudrisale al 1993, ma l’opinione pubblica spinge per un ritorno nel continente. Ildella F1 è di aggiungere l’al programma, conche rivela che c’è ancora lavoro da fare. “L’è ancora un continente su cui stiamo lavorando”, ha detto a Sky Sports. “Come ho sempre detto, dobbiamo trovare i partner giusti, il giusto. Quello che voglio evitare è che ...

