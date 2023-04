La discriminazione salariale degli algoritmi | il decreto lavoro e lo smart working con gli amici

(Di lunedì 17 aprile 2023) LASei un rider, ritiri il sushi che il cliente ha ordinato e lo consegni. Ci vogliono 15 minuti e ti pagano 5 dollari. Anche un tuo amico fa il rider, accetta lo stesso ordine, effettua la consegna nello stesso lasso di tempo. Quanto dovrebbe essere pagato? La risposta dovrebbe essere 5 dollari, giusto? Sembra semplice l’idea che le persone per svolgere lo stessoricevano lo stesso salario. È uno dei presupposti fondamentali per un mercato delequo. Sorpresa! Eppure, secondo una nuova ricerca di Veena Dubal, professoressa di diritto alla University of California Hastings, le app on demand e le aziende tecnologiche hanno minato questo patto cruciale con ricadute che potrebbero diffondersi presto all’intero mercato del ...

La trasparenza salariale è un tema diventato sempre più discusso negli ultimi anni. Il trend è ... sarà l'azienda a dover dimostrare che non c'è stata alcuna discriminazione. In aggiunta a questo, l'...

Trasparenza salariale: la nuova direttiva del Parlamento Europeo Partita Iva

L’UE ha approvato delle misure vincolanti del Parlamento Europeo sulla trasparenza retributiva contro le discriminazioni di genere ...I datori di lavoro dovranno dichiarare il livello retributivo prima dell’assunzione, per legge, specificando i criteri che definiranno paga annua e avanzamento di carriera ...