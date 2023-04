La denuncia dell’avvocata Ilaria Salamandra: “In ospedale con mio figlio ma le giudici non rinviano l’udienza” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Mi chiamo Ilaria Salamandra, sono un avvocato penalista di Roma e sto facendo questo video dal Bambino Gesù. Sono con mio figlio, che ha dovuto fare un day hospital per un problema che ha dalla nascita, e per il quale subisce questo ricovero almeno una volta ogni sei mesi. Ho mandato richiesta al Tribunale per il differimento dell’udienza che avevo oggi per ovvi e legittimi motivi, eppure questa giudice non ha ritenuto di spostare l’udienza”. Inizia così la denuncia dell’avvocata Ilaria Salamandra, che sceglie di esprimere la sua indignazione in un video, pubblicato sul suo profilo Facebook lo scorso venerdì. La vicenda, accaduta in Tribunale, e ormai diventata un caso, ha visto un giudice negare il legittimo impedimento all’avvocata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Mi chiamo, sono un avvocato penalista di Roma e sto facendo questo video dal Bambino Gesù. Sono con mio, che ha dovuto fare un day hospital per un problema che ha dalla nascita, e per il quale subisce questo ricovero almeno una volta ogni sei mesi. Ho mandato richiesta al Tribunale per il differimento delche avevo oggi per ovvi e legittimi motivi, eppure questa giudice non ha ritenuto di spostare”. Inizia così la, che sceglie di esprimere la sua indignazione in un video, pubblicato sul suo profilo Facebook lo scorso venerdì. La vicenda, accaduta in Tribunale, e ormai diventata un caso, ha visto un giudice negare il legittimo impedimento all’avvocata, ...

