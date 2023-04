La dedica di David Beckham per celebrare il compleanno di Victoria Beckham (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scatto in bianco e nero pubblicato sul profilo dell’ex calciatore: "Alla più incredibile moglie e mamma, colei che ci ispira ogni singolo giorno". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scatto in bianco e nero pubblicato sul profilo dell’ex calciatore: "Alla più incredibile moglie e mamma, colei che ci ispira ogni singolo giorno". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : La dedica di David Beckham per celebrare il compleanno di Victoria Beckham - infoitcultura : La dolcissima dedica di David Beckham e dei figli per il compleanno di Victoria Beckham - occhio_notizie : David #Beckham dedica alla moglie Victoria dolci parole d'amore per il compleanno? -