“La cultura è cura” | le iniziative di Comune | Federfarma | Orto Botanico e Biblioteca Angelo Mai

Bergamo. In occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023, gli Ordini dei Farmacisti e le Federfarma di Bergamo e di Brescia hanno realizzato l'iniziativa "La cultura è cura", un programma di eventi, conferenze, visite guidate e appuntamenti lungo l'intero anno. In particolare, l'Ordine dei Farmacisti e Federfarma Bergamo hanno previsto un ricco calendario pubblicato su www.culturainfarmacia.it, la piattaforma condivisa fra le due province attraverso cui i cittadini potranno visualizzare gli appuntamenti, prenotare le visite guidate e trovare tutti i link necessari. Tra gli eventi, si segnalano quelli realizzati in collaborazione con il Comune di Bergamo e, in particolare, con l'Orto Botanico "Lorenzo Rota" e la Biblioteca Angelo Mai.

