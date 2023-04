La cultura anti spoiler è andata troppo oltre (Di lunedì 17 aprile 2023) Forse lo sapete, oppure no, ma lo scorso weekend è accaduto qualcosa di importante nel terzo episodio di Succession 4. Fatta questa premessa, ecco il consueto avvertimento: - SEGUE spoiler - Se frequentate Twitter, vi sarete accorti di sicuro che l’evento in questione è stato spoilerato alla maggioranza dei fan del programma in Europa e UK: le puntate della serie HBO vanno in onda per la prima volta tra le due e le tre del mattino nel nostro fuso orario. Furore collettivo. Fulmini dal cielo e la mia timeline intasata di rabbia incandescente. Oh, l’ingiustizia, servita sotto forma di gif fuori contesto e immagini di reaction. Come potete rovinare questo momento fondamentale, utenti da oltreoceano, per inseguire la gratificazione dopaminica dei like e dei retweet? Twitter è diventato il nostro quotidiano del mattino, la prima cosa che ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Forse lo sapete, oppure no, ma lo scorso weekend è accaduto qualcosa di importante nel terzo episodio di Succession 4. Fatta questa premessa, ecco il consueto avvertimento: - SEGUE- Se frequentate Twitter, vi sarete accorti di sicuro che l’evento in questione è statoato alla maggioranza dei fan del programma in Europa e UK: le puntate della serie HBO vanno in onda per la prima volta tra le due e le tre del mattino nel nostro fuso orario. Furore collettivo. Fulmini dal cielo e la mia timeline intasata di rabbia incandescente. Oh, l’ingiustizia, servita sotto forma di gif fuori contesto e immagini di reaction. Come potete rovinare questo momento fondamentale, utenti daoceano, per inseguire la gratificazione dopaminica dei like e dei retweet? Twitter è diventato il nostro quotidiano del mattino, la prima cosa che ...

