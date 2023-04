La Corte d’Appello di Roma dimezza la pena al giudice napoletano Capuano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa terza sezionele delladi Appello diha assolto ilAlberto– difeso dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Alfredo Sorge – dalle cinque contestazioni di corruzione in atti giudiziari per le quali in primo grado il 14 settembre 2021 era stato condannato dal Tribunale di. I giudici di secondo grado hanno riqualificato per l’ex collega di Ischia due contestazioni di corruzione in traffico di influenze e per una terza il tentativo di traffico di influenze. Laè stata quindi rideterminata in quattro anni e nove mesi, praticamentendo la condanna inflitta in primo grado che è stata di otto anni e dieci mesi di reclusione. Riqualificazioni e rideterminazioni ...