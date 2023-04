La convivenza tra cristiani e musulmani alla prova della crisi (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il Libano non è un Paese, è un messaggio”. Queste furono le parole di Giovanni Paolo II per descrivere la Terra dei cedri, e queste sono le parole che ripete Rabi Qabis, collaboratore del mufti sciita di Tiro mentre parla in una sala adiacente alla moschea. Un messaggio di convivenza tra diverse confessioni religiose, ma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il Libano non è un Paese, è un messaggio”. Queste furono le parole di Giovanni Paolo II per descrivere la Terra dei cedri, e queste sono le parole che ripete Rabi Qabis, collaboratore del mufti sciita di Tiro mentre parla in una sala adiacentemoschea. Un messaggio ditra diverse confessioni religiose, ma InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Nel parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, la convivenza tra uomini e orsi è più pacifica, anche grazie ad alc… - CeruloLivia : RT @WWFitalia: Prevenzione, informazione e sensibilizzazione verso i cittadini, misure di sicurezza, misure di espansione della popolazione… - maxbia56 : RT @EleonoraEvi: #Fugatti vorrebbe ammazzare 70 orsi in Trentino. Vogliono “strumenti” per intervenire. L’uomo continua a comportarsi come… - Dimitri553 : La realtà mistificata comporta che gli attori, difensori e protettori della costituzione applichino dogmatismi cont… - carcarlovvv : Introdurre gli orsi in trentino è soicuramente una boiata pazzesca, solo dei teorici irresponsabili possono pensare… -