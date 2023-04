La città del futuro è protagonista al Salone del Mobile (Di lunedì 17 aprile 2023) Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondo Iqos e Novembre Studio, presentata oggi attraverso l’installazione «Metropolis» che da domani, fino al 23 aprile, sarà aperta al pubblico all’interno dello spazio Iqos in Tortona Rocks, Opificio 31. Presenza stabile e tra le più attese, anche quest’anno Iqos partecipa alla Milano Design Week con un progetto firmato Fabio Novembre, architetto e designer italiano noto per aver ideato spazi e oggetti di sorprendente forza espressiva per le più importanti realtà internazionali, passando dal design alla moda, dall’arte all’architettura. «Oggi oltre 17 milioni di adulti nel mondo sono passati a Iqos, i numeri di una grande metropoli. Così quando ci è stato chiesto di intervenire graficamente su questi device, abbiamo ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) Visioni innovative e riflessioni su unsostenibile: sono queste le chiavi di lettura delladelsecondo Iqos e Novembre Studio, presentata oggi attraverso l’installazione «Metropolis» che da domani, fino al 23 aprile, sarà aperta al pubblico all’interno dello spazio Iqos in Tortona Rocks, Opificio 31. Presenza stabile e tra le più attese, anche quest’anno Iqos partecipa alla Milano Design Week con un progetto firmato Fabio Novembre, architetto e designer italiano noto per aver ideato spazi e oggetti di sorprendente forza espressiva per le più importanti realtà internazionali, passando dal design alla moda, dall’arte all’architettura. «Oggi oltre 17 milioni di adulti nel mondo sono passati a Iqos, i numeri di una grande metropoli. Così quando ci è stato chiesto di intervenire graficamente su questi device, abbiamo ...

