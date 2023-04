La cannabis libera? Un flop assai pericoloso (Di lunedì 17 aprile 2023) Negli Stati americani dove la marijuana è stata legalizzata, sono cresciuti in un anno ricoveri in ospedale per dipendenza e astinenza, casi di psicosi, incidenti stradali. Lo rivela il rapporto dell’International Narcotics Control Board delle Nazioni Unite. Ci sono i luoghi comuni: «Uno spinello al giorno che male vuoi che faccia?». Ci sono i falsi miti: «Sono molto peggio alcol e fumo!». Ci sono i dibattiti sociali: «Perché lo Stato vuole probire le canne e invece ci guadagna con le sigarette?». Poi ci sono i fatti. Come quelli denunciati, in modo pragmatico e al di fuori di ogni ideologia, dal rapporto dell’International Narcotics Control Board (INCB, organo delle Nazioni Unite), presentato a Vienna lo scorso marzo. Il documento - relativo al 2022 - analizza consumo e diffusione di cocaina, fentanyl, oppiodi e cannabis. E su quest’ultima, le conclusioni sono nette: ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) Negli Stati americani dove la marijuana è stata legalizzata, sono cresciuti in un anno ricoveri in ospedale per dipendenza e astinenza, casi di psicosi, incidenti stradali. Lo rivela il rapporto dell’International Narcotics Control Board delle Nazioni Unite. Ci sono i luoghi comuni: «Uno spinello al giorno che male vuoi che faccia?». Ci sono i falsi miti: «Sono molto peggio alcol e fumo!». Ci sono i dibattiti sociali: «Perché lo Stato vuole probire le canne e invece ci guadagna con le sigarette?». Poi ci sono i fatti. Come quelli denunciati, in modo pragmatico e al di fuori di ogni ideologia, dal rapporto dell’International Narcotics Control Board (INCB, organo delle Nazioni Unite), presentato a Vienna lo scorso marzo. Il documento - relativo al 2022 - analizza consumo e diffusione di cocaina, fentanyl, oppiodi e. E su quest’ultima, le conclusioni sono nette: ...

