La bordata di Elkann | La Juventus nega ogni illecito E ringrazia il cugino Andrea

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nella lettera agli azionisti della holding Exor, il numero uno dellaribadisce l'estraneità della società rispetto alle accuse avanzate dalla Procura federale. C'è spazio anche per imenti adAgnelli ed un affondo contro la Uefa

Lapoquando parla di Juve e di Ferrari lo fa da tifoso. Le sue passioni sono talmente forti che '... Questa volta il nipote dell'Avvocato Agnelli lancia unacontro le mitiche Rosse, ...Lapoquando parla di Juve e di Ferrari lo fa da tifoso. Le sue passioni sono talmente forti che '... Questa volta il nipote dell'Avvocato Agnelli lancia unacontro le mitiche Rosse, ...

La bordata di Elkann: "La Juventus nega ogni illecito" ilGiornale.it

La speranza di John Elkann è quindi di mettersi dietro un “anno difficile” e le “azioni legali contro la Juventus che hanno finito per occupare il CdA delle società, riunitosi 18 volte in un anno”. A ...L'Italia dell'auto ha smesso di correre. Anzi, si sta proprio fermando. E il Corriere della Sera strapazza per questo Stellantis ...