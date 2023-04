La benzina sale, al self sfiora 1,9 euro al litro (Di lunedì 17 aprile 2023) Salgono le medie dei prezzi praticati della benzina che, recependo i rialzi della scorsa settimana, arriva quasi a sfiorare la soglia di 1,9 euro al litro. Stabile invece il diesel. In base all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Salgono le medie dei prezzi praticati dellache, recependo i rialzi della scorsa settimana, arriva quasi are la soglia di 1,9al. Stabile invece il diesel. In base all'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’export di benzina russa sale del 50%. Aumenta la domanda dall’Africa che poi rivende i carburanti all’Europa - ansa_economia : La benzina sale, al self sfiora 1,9 euro al litro. Stabili invece, secondo le rilevazioni Qe, i prezzi del diesel… - fisco24_info : La benzina sale, al self sfiora 1,9 euro al litro: Stabili invece, secondo le rilevazioni Qe, i prezzi del diesel - alfrig409 : RT @GiovaSesterzio: Le sanzioni funzionano ?????? - Yuri_Benzina : Alert: se non la smettete di farmi apparire la fascia demmerda che acchiappa i tre ragazzini vi vengo a cercare ad… -