(Di lunedì 17 aprile 2023) Anche negli Stati Uniti esplode il caso deidiche l’Fbi ha scopertondo, oggi, due presunti, coinvolti con operazioni illegali dia Chinatown. I procuratori federali hanno incriminato decine di altre persone accusate di lavorare per costringere al silenzio e molestare iperfino all’interno degli Stati Uniti. John Marzulli, portavoce del procuratore federale dell’Eastern district di New, ha rivelato che i dueti compariranno oggi stesso di fronte ai giudici con l’accusa di aver gestito la stazione disegreta, che è stata chiusa dopo che è stata condotta una perquisizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : L’ Fbi arresta 2 agenti cinesi: gestivano centri di polizia segreti a New York per intimidire i dissidenti… - alkhimiyah : RT @CCKKI: La #sicurezza del #Pentagono???? Documenti top secret, #Fbi arresta la “#talpa” del Pentagono, che ha svelato compromettenti segr… - simonetti_lina : RT @Gianl1974: ?? L'FBI arresta il militare dell'aeronautica americana Jack Teixeira sospettato di aver fatto trapelare documenti segreti… - ChristiDurando : Documenti #topsecret, #Fbi arresta la “talpa” del #Pentagono. #JackTeixeira #ThugShakerCentral #WashingtonPost - tebaldi_andrea : Documenti top secret diffusi, #Fbi arresta la presunta “talpa” del #Pentagono. Il punto nel mio nuovo articolo per… -

Già lo scorso autunno, gli agenti del controspionaggio dell'avevano perquisito gli uffici dell'avamposto della polizia cinese a Manhattan, registrando un altro episodio nello scontro tra Pechino ...1 - L'UN VENTUNENNE 'È LUI LA TALPA DEI FILE RUBATI' Estratto dell'articolo di V. Ma. per il 'Corriere della Sera' JACK TEIXEIRA A identificarlo come la 'talpa' dei documenti segreti del ...Infine il New York Times ha avuto conferma del nome da due funzionari anonimi: l'stava sorvegliando Jack Teixeira, 21 anni, riservista della 102esima divisione del reparto intelligence della ...

Scovato un avamposto della polizia cinese a New York, l'Fbi arresta ... Open

Ne sono convinti gli inquirenti dell'Fbi statunitense che oggi hanno arrestato due persone accusate di aver cospirato per agire come agenti della Repubblica popolare cinese gestendo una "stazione di ...NEW YORK - L'Fbi ha arrestato due persone, Lu Jianwang e Chen Jinping, a New York accusandole di aver gestito una stazione di polizia segreta cinese. Il ministero della sicurezza pubblica di Pechino ...