Koelliker al Fuorisalone come mobility partner del Certosa District (Di lunedì 17 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Koelliker partecipa per la prima volta al Fuorisalone, il grande evento collettivo che si svolge in concomitanza con il Salone Internazionale del Mobile di Milano. Quest’anno il Gruppo Koelliker, grazie alla partnership con Designtech – la piattaforma di innovazione sul design – sarà infatti mobility partner del Certosa District, il quartiere industriale al centro di un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile che, fondendo la sua storia industriale con un futuro innovativo, lo renderà un importante distretto multifunzionale. Con questa presenza al Fuorisalone all’interno del Certosa District, il Gruppo conferma dunque la propria propensione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) –partecipa per la prima volta al, il grande evento collettivo che si svolge in concomitanza con il Salone Internazionale del Mobile di Milano. Quest’anno il Gruppo, grazie allaship con Designtech – la piattaforma di innovazione sul design – sarà infattidel, il quartiere industriale al centro di un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile che, fondendo la sua storia industriale con un futuro innovativo, lo renderà un importante distretto multifunzionale. Con questa presenza alall’interno del, il Gruppo conferma dunque la propria propensione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Koelliker al Fuorisalone come mobility partner del Certosa District - Italpress : Koelliker al Fuorisalone come mobility partner del Certosa District - Italpress : Koelliker al Fuorisalone come mobility partner del Certosa District -