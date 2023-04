Kjaer in conferenza: “Osimhen osso duro, si può fermare”, poi lancia la frecciatina al Napoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan è sempre più vicino: Simon Kjaer ha parlato in conferenza stampa del big match di domani sera. Sarà una bella partita. Una partita che abbiamo meritato e l’ultima volta che siamo stati qua è andata bene e speriamo anche domani. Osimhen? Sì, è un osso duro. Incontriamo lui come incontriamo gli altri attaccanti. Non è il lavoro di una persona ma di una squadra intera. Lo affrontiamo con massimo rispetto ma pensiamo a noi. Kjaer Pioli conferenzaKjaer emozionato prima di Napoli Milan: le parole Come si affronta una serata così? Come carichi i compagni? Queste partite qua non sai mai quando si giocherà un’altra. Sono serate che restano con ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Il ritorno dei quarti di finale di Champions League trae Milan è sempre più vicino: Simonha parlato instampa del big match di domani sera. Sarà una bella partita. Una partita che abbiamo meritato e l’ultima volta che siamo stati qua è andata bene e speriamo anche domani.? Sì, è un. Incontriamo lui come incontriamo gli altri attaccanti. Non è il lavoro di una persona ma di una squadra intera. Lo affrontiamo con massimo rispetto ma pensiamo a noi.Pioliemozionato prima diMilan: le parole Come si affronta una serata così? Come carichi i compagni? Queste partite qua non sai mai quando si giocherà un’altra. Sono serate che restano con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanSpazio : Kjaer in conferenza: “Tre anni fa nessuno avrebbe scommesso sul Milan”, poi sfida Osimhen - NumeroDiez_10 : Come annunciato da #Pioli, il #Milan ritrova #Giroud. ?????? Le parole del tecnico ???? e di #Kjaer in conferenza stam… - ChrisElMuss : Conferenza stampa pre #NapoliMilan di #Pioli e #Kjaer non breve, di più. Molto bene, ottimo segnale. Le energie, an… - Milannews24_com : Conferenza stampa #Kjaer: «Giochiamo per queste emozioni» - LucarellaAndrea : RT @FraNasato: Kjaer in conferenza stampa: “Come caricherò i compagni domani? Dicendo che queste partite qua non sai mai quando ne rigioche… -