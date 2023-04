'Kim meglio di Koulibaly?', risposta a sorpresa in napoletano ai coreani (Di lunedì 17 aprile 2023) Kim è meglio di Koulibaly? Lo pensano tanti tifosi sudcoreani presenti al Konami Training Center di Castel Volturno in occasione dell'allenamento del Napoli alla vigilia della gara col Milan. All'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 aprile 2023) Kim èdi? Lo pensano tanti tifosi sudpresenti al Konami Training Center di Castel Volturno in occasione dell'allenamento del Napoli alla vigilia della gara col Milan. All'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - sportli26181512 : '#Kim meglio di Koulibaly?', risposta a sorpresa in napoletano detta ai coreani: Simpatico siparietto tra tifosi de… - CorSport : ???? 'Kim meglio di Koulibaly?', risposta a sorpresa in napoletano ai coreani ?? #CortieredelloSport #Napoli… - Ghilteras : @gjinoooo @AndreonNiccolo @AndreaTiberio7 E tu pensi che col rigore invece de gol su azione, ma senza il rosso su k… - Antonio15858001 : @1899Gate14 @Carloalvino @Ale10Marinelli Rigori solari sta minchia. Sul primo c'è prima fallo di Tomori su Kim. Il… -