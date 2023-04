Khalid Sheikh Mohammed | la mente dell’11 9

(Di lunedì 17 aprile 2023) Veterano della resistenza dei muj?hid all’invasione sovietica dell’Afghanistan. Laureato in ingegneria. Ossessionato dai dirottamenti aerei. Scrivere degli attentatisettembre 2001 equivale a fare il suo nome. Eppure no, non stiamo parlando di Osama bin Laden, anche se la descrizione gli calza a pennello. Stiamo parlando di, laprofonda/9. InsideOver.

... COP28 President - Designate, and Chairman of Masdar; HE Dr Saleh Al Kharabsheh, Jordan's Minister of Energy and Mineral Resources; and HEKhalifa Bin Mohammed BinAl Nahyan, UAE ...L'ambasciatore dello stato del Qatar presso la Repubblica Italiana,bin Youssef Al Sada, ha sottolineato che la visita dell'EmiroTamim bin Hamad Al - Thani in Italia riflette la profondità delle solide relazioni tra i due paesi in vari campi importanti, ...L'ex premierSabah alal Sabah si era dimesso ad aprile, proprio a seguito di una mozione di non cooperazione da parte dell'assemblea parlamentare.

“I tribunali militari di Guantánamo non funzionano”: l'accusa di chi li ... Le persone e la dignità

“Un’idea condannata in partenza”, che “chiaramente non funziona”, peraltro costata ai contribuenti statunitensi oltre sei miliardi di dollari. A esprimere questi giudizi perentori non è chi, come le o ...