Kevin Nash tuona: "E' stato giusto far vincere Roman Reigns a Wrestlemania. E' vicinissimo ai 1000 giorni ed è il migliore"

Tra le tantissime opinioni contrastanti sul discusso finale di Wrestlemania 39, che ha visto Roman Reigns sconfiggere Cody Rhodes rimanendo campione indiscusso WWE, l'ultima, arrivata da Kevin Nash, è sicuramente condivisibile. Nel suo podcast Kliq This, come sempre in maniera molto colorita, l'ex nWo ha difeso la scelta di far uscire il Tribal Chief vincitore dallo Showcase of Immortals, nonostante il disappunto della maggior parte dei fan. Ecco le sue parole, che faranno sicuramente discutere. "Era troppo vicino ai 1000 giorni, dovevano farlo. Ci sono certi traguardi, quando arrivano vanno raggiunti. Roman è il migliore ora, il tuo fottuto uomo di punta. Ha quel qualcosa in più, è colui che ti fa fare i soldi".

