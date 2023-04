Keanu Reeves e Alexandra Grant felici in 3 scatti sul red carpet come non mai (Di lunedì 17 aprile 2023) Keanu Reeves e Alexandra Grant sono innamoratissimi e non hanno alcuna paura di farlo vedere agli altri. anzi. I due si sono infatti presentati mano nella mano al Museum of Contemporary Art Gala 2023 e faticavano a staccarsi gli occhi di dosso, quasi come fossero due ragazzini. Una volta arrivati sul red carpet, era impossibile non notare la sintonia tra loro, al punto tale da non riuscire a trattenersi e scambiarsi un bacio appassionato davanti ai fotografi. Fonte: Getty Photo by Momodu Mansaray/WireImageLa loro relazione è diventata pubblica nel 2019, ma già prima avevano avuto modo di conoscersi e di lavorare insieme. I due, infatti, nel 2011 hanno scritto in sinergia un libro per adulti, dal titolo Un’ode alla velocità, per poi ritrovarsi a collaborare nel 2016 nella realizzazione ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 17 aprile 2023)sono innamoratissimi e non hanno alcuna paura di farlo vedere agli altri. anzi. I due si sono infatti presentati mano nella mano al Museum of Contemporary Art Gala 2023 e faticavano a staccarsi gli occhi di dosso, quasifossero due ragazzini. Una volta arrivati sul red, era impossibile non notare la sintonia tra loro, al punto tale da non riuscire a trattenersi e scambiarsi un bacio appassionato davanti ai fotografi. Fonte: Getty Photo by Momodu Mansaray/WireImageLa loro relazione è diventata pubblica nel 2019, ma già prima avevano avuto modo di conoscersi e di lavorare insieme. I due, infatti, nel 2011 hanno scritto in sinergia un libro per adulti, dal titolo Un’ode alla velocità, per poi ritrovarsi a collaborare nel 2016 nella realizzazione ...

