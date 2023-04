Kaspersky: il malware Qbot colpisce e-mail aziendali con PDF dannosi (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 17 aprile 2023. All'inizio di questo mese, Kaspersky ha scoperto un aumento di attacchi del malware Qbot indirizzato agli utenti aziendali e diffuso attraverso una campagna di e-mail dannose. Gli attaccanti utilizzano tecniche avanzate di social engineering: intercettano la corrispondenza di lavoro e inoltrano allegati PDF dannosi agli stessi thread di posta elettronica, metodo insolito per questo malware. Dal 4 aprile, più di 5.000 e-mail contenenti allegati PDF sono state ricevute in vari Paesi e la campagna continua. I ricercatori di Kaspersky hanno condotto un'analisi tecnica dello schema. Qbot è un noto Trojan bancario che funziona come parte di una rete botnet. È in grado di rubare dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 17 aprile 2023. All'inizio di questo mese,ha scoperto un aumento di attacchi delindirizzato agli utentie diffuso attraverso una campagna di e-dannose. Gli attaccanti utilizzano tecniche avanzate di social engineering: intercettano la corrispondenza di lavoro e inoltrano allegati PDFagli stessi thread di posta elettronica, metodo insolito per questo. Dal 4 aprile, più di 5.000 e-contenenti allegati PDF sono state ricevute in vari Paesi e la campagna continua. I ricercatori dihanno condotto un'analisi tecnica dello schema.è un noto Trojan bancario che funziona come parte di una rete botnet. È in grado di rubare dati ...

