Kartell disegna il lifestyle | senza tempo e sostenibile

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lorenza Luti: "Il nostro faro è essere sempre di più un laboratorio del progetto e del prodotto di alta qualità, creativo e innovativo". Le novità del brand che porta il made in Italy nel mondo al Salone del Mobile.Milano con una maxi area al Padiglione 2. Eventi speciali a Milano: #Bourgiemania in via Turati e la mostra "Luce Viva" al museo aziendale di Noviglio