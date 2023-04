Karate, Serie A 2023: Agus e la squadra maschile di kata conquistando due secondi posti a Vancouver (Di lunedì 17 aprile 2023) Si conclude con due secondi posti per l’Italia la Serie A 2023 di Karate appena conclusa in Canada, nello specifico a Vancouver. Sia Asia Agus che la squadra maschile di kata hanno infatti perso le rispettive finalissime, accontentandosi del posto d’onore. Nello specifico Agus, impegnata nella categoria 50 kg del Kumite dopo un percorso lineare si è arresa al cospetto della croata Ema Sgardelli, mentre il team azzurro ha ceduto il passo al Kuwait. Si chiude dunque in modo positivo la spedizione tricolore in nord America: oltre infatti ai due secondi posti i nostri ragazzi hanno anche confezionato una posizione in top 5 grazie Gianmarco Pacino, quinto nella 67 kg ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Si conclude con dueper l’Italia ladiappena conclusa in Canada, nello specifico a. Sia Asiache ladihanno infatti perso le rispettive finalissime, accontentandosi del posto d’onore. Nello specifico, impegnata nella categoria 50 kg del Kumite dopo un percorso lineare si è arresa al cospetto della croata Ema Sgardelli, mentre il team azzurro ha ceduto il passo al Kuwait. Si chiude dunque in modo positivo la spedizione tricolore in nord America: oltre infatti ai duei nostri ragazzi hanno anche confezionato una posizione in top 5 grazie Gianmarco Pacino, quinto nella 67 kg ...

