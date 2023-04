Kara - Murza, Stano: "Condannato per ragioni politiche" (Di lunedì 17 aprile 2023) "L'Unione Europea ha seguito molto da vicino il caso di Vladimir Kara - Murza e condanna fermamente la sentenza oltraggiosamente dura, perche' e' stato Condannato a 25 anni di carcere per ragioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) "L'Unione Europea ha seguito molto da vicino il caso di Vladimire condanna fermamente la sentenza oltraggiosamente dura, perche' e' statoa 25 anni di carcere per...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Verrà il giorno in cui si ammetterà che 2 per 2 fa ancora 4, in cui la guerra sarà chiamata guerra e un usurpatore… - ilriformista : Il giornalista Kara-Murza è stato condannato a 25 anni con l’accusa di tradimento e di diffusione di informazioni f… - castellettir : 'La Russia sarà libera. Ditelo a tutti', ha gridato Vladimir Kara-Murza dopo la condanna a 25 anni di carcere per t… - Violetta_2021 : Russia, il dissidente con passaporto britannico Kara-Murza condannato a 25 anni di carcere - Begbie333 : RT @bordoni_russia: Le ambasciatrici di USA, Gran Bretagna e Canada a Mosca hanno letto un comunicato a sostegno del condannato Kara Murza.… -