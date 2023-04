Kara - Murza sfida Putin dopo la condanna: 'La storia insegna come finisce il tempo dei dittatori' (Di lunedì 17 aprile 2023) Parole piene di dignità dette prima e dopo la sentenza che lo ha condannato a 25 anni, colpevole solo di essere un oppositore di Putin e della criminale guerra in Ucraina. Kara - Murza finirà in una ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) Parole piene di dignità dette prima ela sentenza che lo hato a 25 anni, colpevole solo di essere un oppositore die della criminale guerra in Ucraina.finirà in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Verrà il giorno in cui si ammetterà che 2 per 2 fa ancora 4, in cui la guerra sarà chiamata guerra e un usurpatore… - Agenzia_Ansa : Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Vladimir Kara-Murza a 25 anni di prigione. Kara-Murza è stato pro… - ilpost : L’oppositore di Putin condannato a 25 anni di carcere per alto tradimento - lindawhippet : RT @MatteoPugliese: L’oppositore russo Kara-Murza (già vittima di tentativo di avvelenamento) è stato condannato a 25 anni di prigione htt… - Jacknero62 : RT @ereike05: Kara-Murza sfida Putin dopo la condanna: 'La storia insegna come finisce il tempo dei dittatori' -