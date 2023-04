Kara - Murza | ' la Russia sarà libera | ditelo a tutti'

(Di lunedì 17 aprile 2023) "La": lo ha gridato oggi in aula il dissidente Vladimirdopo la lettura della sua condanna a 25 anni di reclusione per tradimento. Lo riporta su Twitter ...

"La Russia sarà libera, ditelo a tutti": lo ha gridato oggi in aula il dissidente Vladimirdopo la lettura della sua condanna a 25 anni di reclusione per tradimento. Lo riporta su Twitter il media bielorusso Nexta. .Venticinque anni di prigione. È la condanna inflitta dal tribunale di Mosca a Vladimir, dissidente russo processato tra l'altro per le accuse di tradimento a causa delle sue critiche al regime di Putin per la guerra in Ucraina. L'accusa aveva chiesto nei confronti del ...2023 - 04 - 17 13:01:11 Il dissidentecondannato a 25 anni Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidentea 25 anni di prigione. Lo riferisce la Tass. Vladimirè stato processato, tra l'altro, per ...

