Kara-Murza condannato da Putin. Chi è e cosa ha fatto l'oppositore russo (Di lunedì 17 aprile 2023) "Non si pente di nulla" e "ama la Russia". La scorsa settimana, Maria Eismont, legale del giornalista e oppositore russo Vladimir Kara-Murza, ha rilasciato un'intervista in cui riportava le dichiarazioni del suo cliente. Oggi il Tribunale Urbano di Mosca ha annunciato la condanna a 25 anni di carcere per il dissidente, che si trova da circa un anno in arresto preventivo con l'accusa di tradimento e altri due reati penali legati alla critica contro la guerra in Ucraina. Secondo il sito Mediazona, al momento della sentenza erano presenti un centinaio di giornalisti e diplomatici. Per l'accusa, Kara-Murza ha diffuso consapevolmente un'informazione falsa nell'accusare l'esercito russo di bombardare zone residenziali, ospedali e scuole in territorio ucraino, durante l'intervento a marzo del ...

