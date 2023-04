Juventus, scelto il nuovo esterno destro: è un top della Serie A (Di lunedì 17 aprile 2023) La Juventus sembra aver individuato il nuovo esterno destro per la prossima stagione; parliamo di uno dei giocatori più forti in Serie A. Il discorso relativo agli esterni sembra essere centrale per il futuro della Juventus; se a sinistra i bianconeri continueranno a puntare su Kostic, le cose non sembrano essere così sicure per la corsia opposta, quella di destra. Allegri (LaPresse)Cuadrado ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e, nonostante la sua importanza a livello tattico, sembra destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione. In caso di addio, i bianconeri avrebbero bisogno di un sostituto che possa svolgere, nel migliore dei modi, entrambe le fasi di gioco. Nel 3-5-2 di Allegri, infatti, agli esterni ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 17 aprile 2023) Lasembra aver individuato ilper la prossima stagione; parliamo di uno dei giocatori più forti inA. Il discorso relativo agli esterni sembra essere centrale per il futuro; se a sinistra i bianconeri continueranno a puntare su Kostic, le cose non sembrano essere così sicure per la corsia opposta, quella di destra. Allegri (LaPresse)Cuadrado ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e, nonostante la sua importanza a livello tattico, sembra destinato a lasciare laal terminestagione. In caso di addio, i bianconeri avrebbero bisogno di un sostituto che possa svolgere, nel migliore dei modi, entrambe le fasi di gioco. Nel 3-5-2 di Allegri, infatti, agli esterni ...

