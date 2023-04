Juventus | Lapo Elkann contro Allegri e squadra | “vergognatevi” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Netto passo indietro dellanella 30ª giornata del campionato di Serie A, la sfidail Sassuolo si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Defrel. La situazione di classifica dei bianconeri è sempre più delicata, attualmente ladioccupa l’11ª posizione e il distacco dal quarto posto occupato dal Milan è di 9 punti. E’ appena iniziata una settimana importantissima in casa, dentro e fuori dal campo. E’ fissata per mercoledì l’udienza per il ricorso presentato dai bianconerii 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie, laspera di annullare la penalizzazione e rientrare in corsa per la qualificazione in Champions League. Poi sarà il turno della gara di ritorno dei quarti di ...