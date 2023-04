Juve, tutti con Fagioli: 'Stai sereno, gli errori capitano a tutti' (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c'è debolezza dietro le lacrime di Fagioli. Una forte passione sì, e anche un senso di appartenenza e responsabilità che sta crescendo ogni giorno di più. Già contro la Lazio, dov'era uscito ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c'è debolezza dietro le lacrime di. Una forte passione sì, e anche un senso di appartenenza e responsabilità che sta crescendo ogni giorno di più. Già contro la Lazio, dov'era uscito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Vivere l'atmosfera dello Stadium pieno ?? Tutti insieme per Juve-Napoli ?? - capuanogio : #Mourinho ??: “La #Roma terza in classifica? Sei sicuro che la #Juve non abbia 59 punti? Sarebbe quarta in quel caso… - juventibus : Nella buona e nella cattiva sorte, con i nostri demeriti e qualche ingiustizia, la passione non arretra di millimet… - harry_juvejames : RT @MatteoMascia13: Con #Calciopoli in tendenza mi viene spontaneo scrivere una cosa: non fu mai trovata una sola prova di partite alterate… - CosimoBon : RT @JuveHollywood: +++#Juventus, lettera di John #Elkann agli azionisti: 'Neghiamo ogni illecito che ci viene addebitato, club sotto pressi… -