(Di lunedì 17 aprile 2023) Si è messo in mostra, nel giorno in cui tutti gli occhi erano su di lui. Davideha confermato, contro lantus, di meritare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - sportli26181512 : Juve, tre sì per Frattesi: la strategia col Sassuolo per l’estate: Si è messo in mostra, nel giorno in cui tutti gl… - cmdotcom : #Juve, tre sì per #Frattesi: la strategia col #Sassuolo per l’estate - biscone69 : RT @pisto_gol: La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee e poca qu… - Avellinoide : RT @RaffaelloZizzo: Arriverà il momento dove capirete che non abbiamo una rosa per essere competitiva su tre fronti. Allegri sta facendo mi… -

La Juventus in questo in periodo, che dura ormai dacinque anni, ha parecchie carenze in diversi punti del campo, soprattutto in attacco, che sta a mani basse, vivendo un periodo di profonda ...Alla fine laviene penalizzata finendo retrocessa in serie B mentre a Fiorentina, Milan, Lazio,... I suoi averi sono stati suddivisi ainipoti John, Lapo e Ginevra: su questa eredità e sul ...... e che il Sassuolo - sprecate almenooccasioni in superiorità numerica - ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio lanon ha futuro ". Mauro: "La Juventus con il Sassuolo ha ...

Women, Juve-Fiorentina da impazzire: Montemurro da 0-3 vince 4-3! Tuttosport

RIMONTA E PIOGGIA DI GOL Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha vinto un match recuperando almeno tre reti di svantaggio (considerando tutte le competizioni). Per la prima volta ...Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta a cedere l’esterno azzurro in caso di offerta giusta. L’avventura di Federico Chiesa in bianconero potrebbe concludersi ...