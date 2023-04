Juve, mercoledì si decide anche sulla chiusura della curva Sud (Di lunedì 17 aprile 2023) Altra questione aperta, altra udienza, stesso giorno. mercoledì 19, oltre alla prevista udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni, si deciderà anche sulla vicenda della chiusura della curva Sud ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) Altra questione aperta, altra udienza, stesso giorno.19, oltre alla prevista udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni, siràvicendaSud ...

Juve, mercoledì si decide anche sulla chiusura della curva Sud Mercoledì 19, oltre alla prevista udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni, si deciderà anche sulla vicenda della chiusura della Curva Sud della Juve in occasione del match casalingo col ... "Vergognatevi". Lapo Elkann al veleno contro la Juve dopo la sconfitta di Sassuolo Forza Juve". La speranza della Juventus Il difensore e capitano biaconero Danilo l'ha detto a ... Mercoledì 19 aprile, infatti, il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Gabriella Palmieri, si ... Curva Juve, fissato il giorno dell'udienza a sezione unite sulla chiusura Juve e Collegio di garanzia del Coni Mercoledì il club bianconero ha già un appuntamento importantissimo sul fronte della giustizia sportiva: alle 14,30 è infatti in calendario la seduta del Collegio ... 19, oltre alla prevista udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni, si deciderà anche sulla vicenda della chiusura della Curva Sud dellain occasione del match casalingo col ...Forza". La speranza della Juventus Il difensore e capitano biaconero Danilo l'ha detto a ...19 aprile, infatti, il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Gabriella Palmieri, si ...e Collegio di garanzia del Coniil club bianconero ha già un appuntamento importantissimo sul fronte della giustizia sportiva: alle 14,30 è infatti in calendario la seduta del Collegio ... Juve, mercoledì il verdetto del CONI: i 3 scenari e il commento di un ex FIGC 90min IT