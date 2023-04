Juve | Mauro critico | «Talmente brutta da essere ingiudicabile»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di Massimosulladopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo: «Una ventina di passi indietro» Non mancano le critiche allaper la sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Tra queste c’è anche quella dell’ex Massimo, che commenta così su Repubblica. «Lanel giorno in cui avrebbe dovuto cambiare passo, di passi ne fa una ventina. Ma all’indietro. Occasioni da gol con il contagocce e, a parte la sconfitta, una prestazioneda risultare. Il Sassuolo ha creato di più strameritando la vittoria. Il problema dellaè la difficoltà nel superare palla al piede qualsiasi squadra avversaria. E questo praticamente in tutte le partite, molte delle quali paradossalmente andate ...

Massimo Mauro su Repubblica scrive della sconfitta della Juventus col Sassuolo