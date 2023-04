Juve e Allegri | il tweet di Lapo infiamma il tifo bianconero

(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Lantus gioca male e perde contro il Sassuolo. Basta undiElkann per mandare in subbuglio laseria, già impegnata in un vivace dibattito dopo l’ennesima prestazione opaca della squadra allenata da Massimiliano. Elkann replica con un laconico “condivido” all’analisi del giornalista Maurizio Pistocchi, non propriamente un ‘idolo’ deisi dellantus su Twitter: “Laperde di corto muso una partita che i bianconeri dihanno giocato con poche idee e poca qualità”, scrive Pistocchi, evidenziando che “il Sassuolo ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio lanon ha futuro”, aggiunge il giornalista. Il semplice “condivido” di Elkann – molto severo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - tuttosport : Juve, occhio Allegri che nelle prossime due settimane sono in ballo le ultime speranze della stagione ?? Le parole… - cmdotcom : Lapo #Elkann, sfogo contro #Allegri su Twitter: '#Juve senza futuro con questo calcio? Condivido'… - VictorDoom23 : RT @romeoagresti: #Allegri: “Stagione fallimentare? Quando sei alla Juve tutti hanno grandi aspettative, i primi siamo noi. Centrare l’obie… - peppesz : RT @antonyopistorio: Il sentimento di ogni tifoso bianconero quando pensa che #Allegri è ancora l'allenatore. #Juve #SassuoloJuventus #F… -

Siccome viene spesso detto dai fan diche conta il risultato e non la prestazione, vediamo qualche dato alla mano che sfata i miglioramenti della squadra dal punto vista dei risultati. Basti ...... non propriamente un 'idolo' dei tifosi della Juventus su Twitter: "Laperde di corto muso una partita che i bianconeri dihanno giocato con poche idee e poca qualità", scrive Pistocchi, ...Dal CEO Francesco Calvo (" Dusan è il futuro della") allo stesso Massimiliano: "Anche Cristiano Ronaldo era criticato nelle prime partite con laperché non segnava. E poi non ...

In questo video troverete i consigli sulla sfida tra la squadra portoghese e la Juve di Allegri. Su Corrieredellosport.fun puoi vincere fantastici premi!Mancano due giorni al verdetto che riguarderà la Juventus sulla penalizzazione dei 15 punti in campionato. Diventerà cruciale la sentenza anche per capire il mercato che potranno permettersi di fare i ...