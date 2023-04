Juve e Allegri, il tweet di Lapo Elkann infiamma il tifo bianconero (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro il Sassuolo La Juventus gioca male e perde contro il Sassuolo. Basta un tweet di Lapo Elkann per mandare in subbuglio la tifoseria, già impegnata in un vivace dibattito dopo l’ennesima prestazione opaca della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Elkann replica con un laconico “condivido” all’analisi del giornalista Maurizio Pistocchi, non propriamente un ‘idolo’ dei tifosi della Juventus su Twitter: “La Juve perde di corto muso una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità”, scrive Pistocchi, evidenziando che “il Sassuolo ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio la Juve non ha futuro”, aggiunge il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro il Sassuolo Lantus gioca male e perde contro il Sassuolo. Basta undiper mandare in subbuglio laseria, già impegnata in un vivace dibattito dopo l’ennesima prestazione opaca della squadra allenata da Massimilianoreplica con un laconico “condivido” all’analisi del giornalista Maurizio Pistocchi, non propriamente un ‘idolo’ deisi dellantus su Twitter: “Laperde di corto muso una partita che i bianconeri dihanno giocato con poche idee e poca qualità”, scrive Pistocchi, evidenziando che “il Sassuolo ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio lanon ha futuro”, aggiunge il ...

