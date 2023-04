Juve-Allegri, voto 4.5 dopo Sassuolo (Di lunedì 17 aprile 2023) La Juventus perde la seconda partita consecutiva ma contro il Sassuolo la prestazione è deludente, i quotidiani inchiodano Allegri La Juventus perde la seconda partita consecutiva ma contro il Sassuolo la prestazione è deludente, i quotidiani inchiodano Allegri. Le motivazioni del 4.5 dato da Tuttosport: «D’accordo la partita incastrata tra andata e ritorno di Europa League, d’accordo il calendario frenetico, ma quanto mostrato per oltre un’ora a Reggio Emilia non è accettabile per la Juventus: squadra spenta, molle e triste». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Lantus perde la seconda partita consecutiva ma contro illa prestazione è deludente, i quotidiani inchiodanoLantus perde la seconda partita consecutiva ma contro illa prestazione è deludente, i quotidiani inchiodano. Le motivazioni del 4.5 dato da Tuttosport: «D’accordo la partita incastrata tra andata e ritorno di Europa League, d’accordo il calendario frenetico, ma quanto mostrato per oltre un’ora a Reggio Emilia non è accettabile per lantus: squadra spenta, molle e triste». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - tuttosport : Juve, occhio Allegri che nelle prossime due settimane sono in ballo le ultime speranze della stagione ?? Le parole… - Football__Tweet : ?? Cristiano Ronaldo has now seen seven managerial exits since 2019: ???? Max Allegri: Juve ? ???? Maurizio Sarri: Juve… - GiancarloP_ : @LuxTerna88 il cartonato di cui parli ha lasciato la juve xchè troppo scarsa x vincere con quella squadra più morat… - andreamusso97 : RT @enrico_pennino: messe in chiaro. Chi rema a favore della Juve? Allegri, con tutti i suoi limiti senz’altro, i tifosi anche. Voglio capi… -