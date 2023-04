Juve, a Lisbona con Di Maria titolare (Di lunedì 17 aprile 2023) Obiettivo dimenticare Lazio e Sassuolo, ora per la Juve c’è il ritorno di Europa League a Lisbona e Di Maria è pronto a tornare titolare Obiettivo dimenticare Lazio e Sassuolo, ora per la Juve c’è il ritorno di Europa League a Lisbona e Di Maria è pronto a tornare titolare. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Fideo è pronto a partire dall’inizio nella sfida di ritorno di Coppa. Allegri vuole puntare sulla sua esperienza per passare il turno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Obiettivo dimenticare Lazio e Sassuolo, ora per lac’è il ritorno di Europa League ae Diè pronto a tornareObiettivo dimenticare Lazio e Sassuolo, ora per lac’è il ritorno di Europa League ae Diè pronto a tornare. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Fideo è pronto a partire dall’inizio nella sfida di ritorno di Coppa. Allegri vuole puntare sulla sua esperienza per passare il turno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

