Julio Cesar: «Vedo l’Inter in semifinale! Onana? Mi hanno detto…» (Di lunedì 17 aprile 2023) Julio Cesar ha parlato con ottimismo in vista del match fra Inter e Benfica. L’ex grande portiere nerazzurro si è poi concentrato su André Onana OTTIMISMO ? Julio Cesar, sul canale YouTube di Prime Video Sport, ha parlato del match di mercoledì: «Conosco bene il Benfica, tante persone non sanno cosa significhi il Benfica. È una società che non punta tanto sull’Europa, puntano tanto sul campionato portoghese. All’Inter, Moratti ci teneva tanto a vincere la Champions League. Per questo prese Mourinho. Avevamo questa pressione addosso, ma in queste partite senti le cosiddette farfalle. Quando inizia la partita sei concentrato e finisce tutto. Ormai questa col Benfica, Vedo un’Inter già in semifinale per quello che ha dimostrato a Lisbona e per la tradizione nel giocare in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)ha parlato con ottimismo in vista del match fra Inter e Benfica. L’ex grande portiere nerazzurro si è poi concentrato su AndréOTTIMISMO ?, sul canale YouTube di Prime Video Sport, ha parlato del match di mercoledì: «Conosco bene il Benfica, tante persone non sanno cosa significhi il Benfica. È una società che non punta tanto sull’Europa, puntano tanto sul campionato portoghese. Al, Moratti ci teneva tanto a vincere la Champions League. Per questo prese Mourinho. Avevamo questa pressione addosso, ma in queste partite senti le cosiddette farfalle. Quando inizia la partita sei concentrato e finisce tutto. Ormai questa col Benfica,un’Inter già in semifinale per quello che ha dimostrato a Lisbona e per la tradizione nel giocare in ...

