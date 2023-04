Julia Ituma | parla una compagna di squadra | l’annuncio è straziante

(Di lunedì 17 aprile 2023)di. Dolore e sgomento per la morte di, giovane pallavolista in forza alla Igor Novara trovata morta all’esterno di un hotel a Istanbul dopo una caduta dal sesto piano. È giallo sulla sua morte. Molti pensano che si sia suicidata e l’autopsia, eseguita sul corpo della 18enne, sembra confermare. La famiglia, però, vuole vederci chiaro. Nel frattempo, unadidiha pubblicato un post molto toccante. (Continua…) Leggi anche:, è morta cosi: cos’hanno scoperto dall’autopsia Leggi anche:, tutti i misteri dietro la morte: con chi era al telefono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - fanpage : La madre di Julia Ituma avrà una copia del telefono alle fine delle indagini: ci saranno tutti i messaggi e le app… - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - A_Di_Marino : Playoff SuperLega, Trento vince e prenota la finale. Nel secondo round delle semifinali l'Itas supera Piacenza e si… - ruvesi_it : Ruvolley ha la meglio sul Geda Volley Trani. Vittoria dedicata a Julia Ituma e a “coach” don Tonino Bello -

L'ultimo saluto proprio lì dove ha mosso i primi passi da giocatrice. Si terranno domani, martedì 18 aprile, alle 11, nella parrocchia di San Filippo Neri di via Gabbro, i funerali di, la pallavolista 18enne morta precipitando dal sesto piano di un hotel di Istanbul dove si trovava insieme alla sua squadra, la Igor Volley Novara. 'Il funerale della caraverrà ...Commemorazioni ed iniziative su tutti i campi in ricordo di...La partita Serata aperta dal minuto di silenzio per ricordare. Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con l'opposto Zaytsev, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al ...

L’immagine e il messaggio condivisi sui social da Sara Bonifacio e dedicato a Ituma, morta giovedì scorso.In attesa del funerale, che si terrà domani (ore 11) alla Bovisasca, nella zona nord di Milano, Julia Ituma è stata ricordata nel weekend con affetto e commozione sui campi della pallavolo e non solo.