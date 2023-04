Julia Ituma | l' amica Virginia Adriano nell' ultima foto social | ' Vorrei averti stretto più forte | forse non ti ho capita'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - leggoit : Julia Ituma, l'amica Virginia Adriano nell'ultima foto social: «Vorrei averti stretto più forte, forse non ti ho ca… - laura_iskra72 : RT @LiaCapizzi: Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e ne convi… -

'Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l'ultima volta che ti ho abbracciata'. Virginia Adriano , pallavolista di 28 anni, appare nell'ultima fotografia pubblicata da, la ragazza morta a Istanbul . Sorridenti, spensierate, si abbracciano. Le univa la passione per lo stesso sport, ma soprattutto una grande amicizia. Per questo, Virginia non si dà pace: '...In Aggiornamento: La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di prorogare il minuto di raccoglimento in memoria di, scomparsa tragicamente lo scorso 13 aprile a Istanbul. Il minuto di silenzio dovrà essere osservato prima dell'inizio di tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi lunedì ...... è stato osservato un minuto di silenzio, per volere della Federvolley, per ricordare l'azzurrina e giovcatrice dell'Igor Novara (serie A1),, tragicamente scomparsa nei giorni scorsi. I ...

Addio a Julia Ituma, il post di Virginia Adriano: avrei dovuto capirti di più. So che lì sei felice RaiNews

«Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata». Virginia Adriano, pallavolista di 28 anni, appare nell'ultima fotografia pubblicata ...A celebrarlo il parroco, don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, il sacerdote di Santa Maria del buon consiglio, cioè della parrocchia della Bovisa, il quartiere dove Julia è cresciuta e dove an ...