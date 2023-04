Julia Ituma | la decisione sul funerale spiazza tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - fipavpuglia : #federvolley La FIPAV dispone la proroga del minuto di raccoglimento in memoria di Julia Ituma - iVolleymagazine : Pallavolo - Domani nella chiesa San Filippo Neri a Milano i funerali di Julia Ituma -

'Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l'ultima volta che ti ho abbracciata'. Virginia Adriano , pallavolista di 28 anni, appare nell'ultima fotografia pubblicata da, la ragazza morta a Istanbul . Sorridenti, spensierate, si abbracciano. Le univa la passione per lo stesso sport, ma soprattutto una grande amicizia. Per questo, Virginia non si dà pace: '...In Aggiornamento: La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di prorogare il minuto di raccoglimento in memoria di, scomparsa tragicamente lo scorso 13 aprile a Istanbul. Il minuto di silenzio dovrà essere osservato prima dell'inizio di tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi lunedì ...... è stato osservato un minuto di silenzio, per volere della Federvolley, per ricordare l'azzurrina e giovcatrice dell'Igor Novara (serie A1),, tragicamente scomparsa nei giorni scorsi. I ...

Addio a Julia Ituma, il post di Virginia Adriano: avrei dovuto capirti di più. So che lì sei felice RaiNews

Sarà domani l’ultimo saluto a Julia Ituma. Alle 11 a Milano si svolgerà il funerale, nella chiesa San Filippo Neri, dove la ragazza era cresciuta sportivamente. A celebrarlo il parroco, don Ivan ...«Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata». Virginia Adriano, pallavolista di 28 anni, appare nell'ultima fotografia pubblicata ...