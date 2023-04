Julia Ituma | il ricordo della compagna di squadra Sara Bonifacio | “È colpa di tutti | mi mancherai”

(Di lunedì 17 aprile 2023) “Mi”. Una giocatriceIgor Novara dedica un toccante post Instagram alla tragica scomparsadi, la pallavolista 18enne morta giovedì scorso a Istanbul. “Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta”, esordisce la 26enne di Alba. “Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Sento mille voci intorno a me dire : “Non èdi nessuno”, ma non credo sia cosi…penso sia un po’di tutto e di…”, prosegue. “Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - fanpage : La madre di Julia Ituma avrà una copia del telefono alle fine delle indagini: ci saranno tutti i messaggi e le app… - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - Corriere : Virginia Adriano e l’ultima foto di Julia Ituma: «Vorrei averti stretta più forte l’ultima volta» - Luxgraph : Virginia Adriano e l’ultima foto di Julia Ituma: «Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracci… -

Commemorazioni ed iniziative su tutti i campi in ricordo di...La partita Serata aperta dal minuto di silenzio per ricordare. Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con l'opposto Zaytsev, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al ...Gli amici e tutto il quartiere si stringono al dolore della famiglia per, 18 anni, precipitata dal sesto piano dell'hotel di Istanbul, dove alloggiava con la squadra Igor Volley Novara per una partita di Champions League femminile. Sabato il feretro della ...

Cosa sappiamo sulla morte della pallavolista Julia Ituma: il telefono vuoto, l'allarme dell’amico su Instagram Corriere della Sera

Il ricordo della pallavolista su Instagram: «Mi manchi. Forse avrei dovuto chiederti come stessi, di più. Avrei dovuto capirti, di più» ...L'ultimo saluto proprio lì dove ha mosso i primi passi da giocatrice. Si terranno domani, martedì 18 aprile, alle 11, nella parrocchia di San Filippo Neri di via Gabbro, i funerali di Julia Ituma, la ...