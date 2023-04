Julia Ituma, il dolore dell’ex compagna di squadra Sara Bonifacio: “Eri e sei importante, mi dispiace non avertelo ricordato” (Di lunedì 17 aprile 2023) A 4 giorni di distanza dalla morte di Julia Ituma, la pallavolista 18enne trovata morta ad Istanbul il 13 aprile, un’altra giocatrice dell’Igor Novara, Sara Bonifacio, esprime il proprio dolore sul suo profilo Instagram: “Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta”, afferma la Bonifacio. “Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Sento mille voci intorno a me dire: ‘Non è colpa di nessuno’, ma non credo sia cosi…penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti… “. La pallavolista 26enne parla della salute mentale e di quanto sia importante il reale aiuto della gente che ci circonda: “Viviamo in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) A 4 giorni di distanza dalla morte di, la pallavolista 18enne trovata morta ad Istanbul il 13 aprile, un’altra giocatrice dell’Igor Novara,, esprime il propriosul suo profilo Instagram: “Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta”, afferma la. “Ilche provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Sento mille voci intorno a me dire: ‘Non è colpa di nessuno’, ma non credo sia cosi…penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti… “. La pallavolista 26enne parla della salute mentale e di quanto siail reale aiuto della gente che ci circonda: “Viviamo in un ...

