Juan Jesus parole da leader: “Napoli passiamo noi, Milan ha 22 punti in meno. Ho fermato Messi” (Di lunedì 17 aprile 2023) Juan Jesus parla ai microfoni di Sky della sfida Napoli-Milan, match di Champions League che si gioca allo stadio Maradona. Il difensore brasiliano ai microfoni di Sky parla da leader e dice: “A 31 anni non c’è nessuna paura da avere, è una partita che dobbiamo giocare e dobbiamo divertirci. Dobbiamo saper gestire la pressione, conoscendo qual è il risultato dell’andata e la consapevolezza che possiamo fare bene. In campionato abbiamo 22 punti di vantaggio sui rossoneri, questo dimostra la forza del Napoli. Lo dimostreremo anche al Maradona, vogliamo passare il turno“. Juan Jesus si dice prontissimo a sostituire “Kim, ho un gran feeling con Rrahmani. Quando ho preso il posto di Koulibaly perla Coppa d’Africa, lui è andato via che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023)parla ai microfoni di Sky della sfida, match di Champions League che si gioca allo stadio Maradona. Il difensore brasiliano ai microfoni di Sky parla dae dice: “A 31 anni non c’è nessuna paura da avere, è una partita che dobbiamo giocare e dobbiamo divertirci. Dobbiamo saper gestire la pressione, conoscendo qual è il risultato dell’andata e la consapevolezza che possiamo fare bene. In campionato abbiamo 22di vantaggio sui rossoneri, questo dimostra la forza del. Lo dimostreremo anche al Maradona, vogliamo passare il turno“.si dice prontissimo a sostituire “Kim, ho un gran feeling con Rrahmani. Quando ho preso il posto di Koulibaly perla Coppa d’Africa, lui è andato via che ...

