Juan Jesus: "Non sono da meno rispetto a Kim. Per passare il turno ci vuole cazzimma" Tempo di lettura: 3 minuti Juan Jesus affianca Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Milan. Juan Jesus che per la sfida di ritorno dei quarti di finale dovrà sostituire lo squalificato Kim. Il difensore brasiliano è l'unico in rosa che ha già disputato i quarti di Champions: "sono trascorsi cinque anni, ed è passato. Ora devo pensare al Napoli. Cinque anni fa tutti pensavamo che non ce l'avremmo fatta a ribaltare il risultato con quel Barcellona di Messi e Iniesta, ora invece magari il risultato è meno impossibile però dovremo fare attenzione e dare il massimo". Che Napoli ti aspetti? "Mi aspetto un Napoli consapevole, perché stiamo dimostrando cosa sia il Napoli quest'anno. Se abbiamo un distacco di 22 punti vuol dire che siamo bravi e cercheremo di ..."

