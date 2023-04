Juan Jesus in conferenza: “Napoli è casa per me”, poi lancia la sfida al Milan (Di lunedì 17 aprile 2023) Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia Champions, in vista della sfida contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale della competizione. L’ex Roma domani potrebbe partire titolare al posto di Kim Minjae, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella partita di andata. Una sfida cha assume dunque un significato importantissimo, in particolare, per il numero 5 dei partenopei. “A Napoli sono a casa”: parla Juan Jesus Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione nel corso della conferenza odierna: Cinque anni fa giocò al posto di Fazio nella rimonta della Roma contro il Barca? Adesso è un momento ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Il difensore del, ha parlato nella consuetastampa di vigilia Champions, in vista dellacontro il, valida per il ritorno dei quarti di finale della competizione. L’ex Roma domani potrebbe partire titolare al posto di Kim Minjae, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella partita di andata. Unacha assume dunque un significato importantissimo, in particolare, per il numero 5 dei partenopei. “Asono a”: parlaDi seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione nel corso dellaodierna: Cinque anni fa giocò al posto di Fazio nella rimonta della Roma contro il Barca? Adesso è un momento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli si affida all'esperienza di Juan Jesus: è l'unico ad aver già giocato un quarto di Champions League ?? - FreddiSpot : RT @MilanNewsit: Juan Jesus a Sky: 'Non dico che non sarà difficile domani, ma siamo prontissimi a ribaltare il risultato e passare il turn… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Juan Jesus: 'Daremo il massimo contro il Milan, vogliamo passare il turno, sono consapevole delle mie qua… - 100x100Napoli : Juan Jesus in conferenza: 'Siamo consapevoli delle nostre qualità, vogliamo ribaltare il risultato con l'aiuto dei… - HeadOfStocazzo : Comunque Juan Jesus sembra veramente un bravissimo ragazzo. Non sarà un fenomeno, ma uno come lui lo vorrei sempre in squadra. -