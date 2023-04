Juan Jesus: «Domani dovremo essere un po’ più furbi rispetto all’andata» (Di lunedì 17 aprile 2023) Conferenza Juan Jesus Lei giocò con la Roma in quella vittoria-rimonta contro il Barcellona. «È una storia diversa, sono cinque anni fa, anche se allora nessuno pensavano che ci saremmo riusciti, adesso è un po’ più facile, allora giocammo contro il Barcellona di Messi e Iniesta». «Mi aspetto il Napoli consapevole». Lo stadio e i tifosi. «Nel momento in cui siamo arrivati non serve un appello, i tifosi faranno i tifosi, quando loro spingono è certamente più facile come si è visto contro la Juve». «Loro all’andata hanno giocato anche per fare polemica, noi risponderemo sul campo Domani come all’andata, dovremo essere un po’ più svegli, più furbi». «Loro in attacco sono forti, con Leao Giroud, Brahim Diaz. Se abbiamo palla noi, loro non possono fare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) ConferenzaLei giocò con la Roma in quella vittoria-rimonta contro il Barcellona. «È una storia diversa, sono cinque anni fa, anche se allora nessuno pensavano che ci saremmo riusciti, adesso è un po’ più facile, allora giocammo contro il Barcellona di Messi e Iniesta». «Mi aspetto il Napoli consapevole». Lo stadio e i tifosi. «Nel momento in cui siamo arrivati non serve un appello, i tifosi faranno i tifosi, quando loro spingono è certamente più facile come si è visto contro la Juve». «Lorohanno giocato anche per fare polemica, noi risponderemo sul campocomeun po’ più svegli, più». «Loro in attacco sono forti, con Leao Giroud, Brahim Diaz. Se abbiamo palla noi, loro non possono fare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli si affida all'esperienza di Juan Jesus: è l'unico ad aver già giocato un quarto di Champions League ?? - MaStep92__ : RT @sportface2016: #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Iniesta'… - allgoalsnapoli : VIDEO - Juan Jesus in conferenza: 'Più semplice ribaltare il Milan che il Barça di Messi. Kim è forte, ma io non so… - sportli26181512 : LIVE MN - J. Jesus: 'Il Milan ha giocato l'andata a fare polemica. Temo Leao': Juan Jesus, difensore del Napoli, è… - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… -